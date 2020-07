Aktien Frankfurt Ausblick: Dax angezählt - Starke US-Techwerte nutzen nichts

Eine Steilvorlage der US-amerikanischen Tech-Giganten wird der deutsche Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche zunächst nicht in Kursgewinne ummünzen können. Trotz Kursgewinnen von Amazon und Apple im nachbörslichen Aktiengeschäft nach ihren Quartalsberichten wird der Dax am Freitag im frühen Handel leicht schwächer erwartet.