Aktien Frankfurt Ausblick: Dax auf Rekordniveau weiter stabil erwartet

Am deutschen Aktienmarkt werden zum Handelsauftakt am Dienstag nur minimale Verluste erwartet. Der Dax hält sich damit auf Rekordniveau weiterhin stabil. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart mit minus 0,07 Prozent auf 16 138 Punkte erneut nur wenig Veränderung. Zum Wochenstart hatte der deutsche Leitindex seine Rekordrally mit kleinen Schritten bis auf fast 16 150 Punkte fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zugleich leicht im Plus erwartet.