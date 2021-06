Aktien Frankfurt Ausblick: Dax bleibt in Schlagweite zu seinem Rekordhoch

Die gute Laune an den US-Börsen mit Rekorden an der technologielastigen Nasdaq und im S&P 500 dürfte sich am Dienstag auf den deutschen Aktienmarkt übertragen. Der X-Dax als Indikator für den hiesigen Leitindex Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Beginn ein Plus von 0,49 Prozent auf 15 751 Punkte. Beim Eurozonen-Börsenbarometer EuroStoxx 50 zeichnete sich eine Eröffnung von plus 0,4 Prozent ab.