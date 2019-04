Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dank robuster China-Daten fest erwartet

Mit seinem voraussichtlich festen Start in den neuen Börsenmonat knüpft der Dax an ein bereits starkes erstes Quartal an. Die ersten drei Monate hatten dem deutschen Leitindex ein beachtliches Kursplus von gut neun Prozent beschert.

Vor allem von den festen Aktienmärkten im Reich der Mitte kommt nun am Morgen Unterstützung. Diese reagierten auf gute Daten: In China hellte sich die Stimmung in der Industrie überraschend deutlich auf. Zudem hatten sich vor dem Wochenende sich die USA und China nach den jüngsten Verhandlungen über den Handelsstreit optimistisch geäussert. Schub gibt es aber auch von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial am Freitag im späten Handel geklettert war und den Sprung über 26 000 Zähler nur knapp verpasst hatte.

Ungelöst bleibt weiter der bisherige Dauerbrenner "Brexit". Die Anleger hatten den Rückschlägen von Premierministerin Theresa May, ihr Abkommen mit der EU im Parlament durchzubekommen, zuletzt aber kaum noch Beachtung geschenkt. Laut Beobachtern dürfte erst eine Lösung wieder zu Ausschlägen an den Börsen führen. An diesem Montag werden die britischen Abgeordneten über Optionen zu Mays Brexit-Kurs abstimmen - das Votum ist für den Abend angesetzt.

Auf Unternehmensseite beginnt die Woche ohne feste Termine auf der Agenda sehr ruhig. Ein weiterer Grossauftrag für Nordex könnte für etwas Bewegung sorgen. Der Konzern soll Turbinen für einen Windparkkomplex nach Argentinien liefern. Die Aktie des den Windkraftanlagenbauer hatte in Reaktion auf den in der vergangenen Woche veröffentlichten Ausblick für 2019 bereits einen Satz nach vorn gemacht. Nach langer Durststrecke bessern sich dank gut gefüllter Orderbücher die Perspektiven für die Hamburger wieder.

Aktien des Lichtspezialisten Osram zeigten sich unterdessen vorbörslich gestärkt. Ein Händler verwies auf Aussagen von Konzernchef Olaf Berlien, der in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" von guten Fortschritten in den Übernahmegesprächen mit den Investoren Bain und Carlyle berichtete. Dies könnte die Übernahmefantasien als "einzigen Grund" beleben, die Aktien an diesem Tag zu kaufen, sagte der Börsianer./tav/zb

(AWP)