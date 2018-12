Aktien Frankfurt Ausblick: Dax droht Dämpfer

Der Deutsche Aktienmarkt dürfte nach einem starken Wochenauftakt am Dienstag den Rückwärtsgang einlegen. Nach dem Sprung des Dax über die Hürde bei 11 400 Punkten am Vortag droht der Leitindex wieder darunter zu fallen. Damit könnte es sich Beobachtern zufolge bei der dynamischen Auwärtsbewegung vom Vortag letztlich um einen Fehlausbruch handeln. In der vergangenen Woche war der Dax gleich dreimal an der Charthürde von 11 400 Punkten gescheitert.