Aktien Frankfurt Ausblick: Dax droht Fall auf Jahrestief

Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Leitindex lag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 1,34 Prozent im Minus bei 11 050 Zählern. Seit dem kurzen Ausbruch über die Hürde von 11 400 Punkten am Montag rutschte der Leitindex damit um gut 4,5 Prozent ab. Stattdessen rückt das Jahrestief vom 20. November bei 11 009 Punkten bedrohlich nahe. Der EuroStoxx 50 wird am Donnerstag mit einem Kursabschlag von rund 1,2 Prozent erwartet.

Die USA drängen Kanada, die Top-Managerin Meng Wanzhou auszuliefern. Laut einem Pressebericht beschuldigt die US-Justiz die Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei, das US-Handelsembargo gegen Iran verletzt zu haben. Dies sei ein neuer Tiefpunkt in den wegen des Handelskriegs ohnehin strapazierten Beziehungen zwischen den USA und China, kommentierte ein Börsianer am Morgen. Mit der neuen Eskalation stelle sich nun die Frage, ob die Amerikaner überhaupt einen Handelsdeal mit China wollten, oder ob es ihnen nur noch darum gehe, Chinas Entwicklung zur neuen Weltmacht Nummer eins möglichst viele Hindernisse in den Weg zu stellen.

Auch in Asien blieben am Donnerstag die Aktienmärkte unter Druck. Nach der Feiertagspause vom Vortag zeichnet sich zudem an den US-Börsen ein weiterer Rutsch ab. Aktuell rechnen Broker mit weiteren anderthalb Prozent Verlust im Dow Jones Industrial , nachdem er am Dienstag bereits gut 3 Prozent verloren hatte.

Unter den Einzelwerten dürften die Covestro-Aktien von einer Analystenstudie bewegt werden. So fielen die Papiere vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 2,4 Prozent. Zuvor hatte die Schweizer Grossbank UBS die Titel von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 51 Euro gesenkt. Ein mittelfristig hohes Angebot in allen Produktketten des Kunststoffkonzerns halte den Zuwachs beim operativen Ergebnis (Ebitda) zurück, schrieb Analyst Geoff Haire./edh/fba

