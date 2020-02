Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte neues Hoch markieren

Der Bullenlauf am deutschen Aktienmarkt könnte sich am Mittwoch mit einem neuen Rekord beim Dax fortsetzen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutet eine Stunde vor dem Handelsauftakt auf einen 0,4 Prozent höheren Start bei 13 683 Punkten hin. Am Vortag hatte er die Bestmarke erst auf 13 668 Zähler nach oben geschraubt. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx wird im Plus erwartet.