Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte weiteres Rekordhoch erreichen

Nach dem ruhigen Vortag dürfte der Dax vor dem verlängerten Osterwochenende wieder einen Rekord schaffen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart am Gründonnerstag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 15 032 Punkte. Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer noch im engen Rahmen um den Schlusskurs vom Dienstag gependelt und war nur knapp an einer Bestmarke vorbeigeschrammt.