Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte etwas zulegen

Nach der Stabilisierung am Vortag dürfte der Dax am Mittwochmorgen noch etwas weiter zulegen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,20 Prozent auf 11 572 Punkte. Für den EuroStoxx 50 deutete sich gar ein Zuwachs von 0,40 Prozent an. Nach einem schwachen Wochenstart hatte bereits am Dienstag ein wieder etwas schwächerer Eurokurs sowie die fortgesetzte Rekordjagd an der Wall Street die Stimmung der Anleger auch hierzulande wieder etwas aufgehellt.