Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte sich nach Rückschlag fangen

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag nach dem Rückschlag zum Wochenstart eine Stabilisierung ab. Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte rund eine Stunde vor dem Start ein Plus von 0,24 Prozent auf 11 574 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnete sich ein ähnlicher Auftakt ab.