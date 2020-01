Aktien Frankfurt Ausblick: Dax erholt sich deutlich dank guter US-Vorgaben

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen nach dem Rücksetzer des Dax von seinem Rekordhoch wieder zuzugreifen. Rückenwind lieferte die Wall Street, die sich am Donnerstag nach dem Handelsschluss hierzulande erholt hatte. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Freitag ein Plus von 0,77 Prozent auf 13 492 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird 0,54 Prozent höher erwartet.