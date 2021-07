Aktien Frankfurt Ausblick: Dax erholt sich weiter

Der Dax dürfte am Freitag an seine jüngste Erholung anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex lässt einen Start bei 15 551 Punkten und damit 0,24 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag erwarten. Das Eurozonen-Börsenbarometer EuroStoxx 50 dürfte 0,3 Prozent höher in den Tag starten.