Aktien Frankfurt Ausblick: Dax folgt der Rally an der Wall Street und in Asien

Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien legen den Grundstein für einen freundlichen Wochenstart auch beim Dax . Knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der X-Dax den deutschen Leitindex Dax ein Prozent höher auf 13 210 Punkte. Er festigt damit wieder die Marke von 13 000 Punkten, die in der Vorwoche nach dem starken Start noch in Gefahr geraten war.