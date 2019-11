Aktien Frankfurt Ausblick: Dax geht die Kraft aus - Erneute Zahlenflut

Der Dax kommt auf dem höchsten Niveau seit anderthalb Jahren kaum noch vom Fleck. Am Donnerstag signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator eine Stunde vor dem Börsenstart ein minimales Plus von 0,01 Prozent auf 13 187 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den dritten Tag in Folge kaum von der Stelle kommen. Zu Wochenbeginn hatte er erstmals seit Juni 2018 wieder die 13 000-Punkte-Marke geknackt. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Donnerstag ebenfalls ein wenig fester erwarte.