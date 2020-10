Aktien Frankfurt Ausblick: Dax gibt weiter Boden ab

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zur Eröffnung den Rückwärtsgang einlegen. Für Verunsicherung sorgen weiterhin die zunehmenden Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern und die Furcht vor erneuten Lockdowns. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Minus von 0,57 Prozent auf 12 782 Punkte. Am Vortag hatte das Börsenbarometer rund 0,4 Prozent verloren. Beim EuroStoxx 50 deutet sich am Dienstagmorgen ein Rückgang um rund 0,7 Prozent an.