Aktien Frankfurt Ausblick: Dax gönnt sich Auszeit nach starker Vorwoche

Nach einer weiteren gewinnträchtigen Woche dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag eine Atempause einlegen und etwas tiefer eröffnen. Der XDax als vorbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,46 Prozent bei 11 230 Punkten. Seit Weihnachten hatte sich der Dax zuletzt aus seinem Abwärtstrend befreit und fast 7 Prozent zugelegt. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich am Montag ein Rückgang um 0,4 Prozent an.