Aktien Frankfurt Ausblick: Dax hält sich im grünen Bereich

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Kurse am Mittwoch knapp in der Gewinnzone halten. Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein leichtes Plus von 0,12 Prozent auf 12 542 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich ein Zuwachs von 0,2 Prozent.