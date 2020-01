Aktien Frankfurt Ausblick: Dax hält sich wacker in Rekordnähe

Der Dax dürfte am Dienstag leicht zulegen und damit in Schlagdistanz zu einem Rekordhoch bleiben. Rund eine Stunde vor dem Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein moderates Plus von 0,12 Prozent auf 13 468 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch bei knapp 13 600 Zählern in Reichweite.