Aktien Frankfurt Ausblick: Dax im Aufwind dank weiter lockerer US-Geldpolitik

Eine noch lange andauernde ultralockere US-Geldpolitik dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag Rückenwind verleihen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisiert der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,44 Prozent auf 15 243 Punkte. Sein am Dienstag erreichtes Rekordhoch bei etwas mehr als 15 300 Punkten rückt damit wieder näher. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich am Donnerstag ebenfalls ein freundlicher Handelsauftakt ab.