Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kann sich gut behaupten vor Fed-Zinsentscheid

Vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank (Fed) am Abend zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst eine weitere Entspannung ab. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,74 Prozent auf 15 236 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwoch ein Anstieg um rund 1,1 Prozent erwartet.