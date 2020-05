Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum verändert - Anleger an der Seitenlinie

Nach der Erholung der vergangenen Wochen dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag überwiegend an der Seitenlinie bleiben oder bestenfalls vorsichtig agieren. Zugleich erwägen zunehmend mehr Staaten in Europa nach den jüngsten Entspannungssignalen in der Corona-Pandemie weitere Lockerungen, so nun etwa die Niederlande und Grossbritannien. Entsprechend hoffen Investoren auf eine allmähliche Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten. Und nicht nur das macht Mut. Aus China kamen an diesem Morgen zugleich robuste Exportdaten.