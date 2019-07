Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum verändert erwartet am US-Feiertag

Ohne Unterstützung aus den USA dürfte der Dax am Donnerstag nur schwer in die Gänge kommen. Im X-Dax zeichnete sich für den Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein leichtes Plus von 0,2 Prozent auf 12 616,24 Punkte ab. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich ein Zuwachs von 0,1 Prozent an. Treiben könnten weiterhin Zinsfantasien angesichts der Nominierung Christine Lagardes als neue EZB-Chefin. Die US-Börsen bleiben an diesem Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.