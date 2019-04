Aktien Frankfurt Ausblick: Dax klebt an 12 000er-Marke vor US-Arbeitsmarktdaten

Nach dem zuletzt starken Lauf des Dax wollen sich die Anleger am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein moderates Plus von 0,13 Prozent auf 12 003 Punkte. Bereits tags zuvor hatte es der Dax erstmals seit Oktober wieder über die runde Marke von 12 000 Zählern geschafft. Bisher steht ein Wochenplus von rund vier Prozent zu Buche. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone dürfte am Freitag kaum verändert starten.