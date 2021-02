Aktien Frankfurt Ausblick: Dax lauert auf Rekordhoch nach starker Börsenwoche

Zum Ende einer starken Börsenwoche nimmt der Dax Kurs auf das Rekordhoch von 14 131 Punkten. Neue, wenn auch knappe Rekorde an der Wall Street und der Nasdaq-Börse halten die Rally am Laufen. Der X-Dax liegt am Freitag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel mit 14 085 Punkten noch knapp 50 Punkte unter dem historischen Hoch von vor einem Monat. Er indiziert ein Plus des Dax von 0,2 Prozent zum Handelsbeginn.