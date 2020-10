Aktien Frankfurt Ausblick: Dax macht Vortagesverlust wett

Der Dax dürfte nach den leichten Verlusten zur Wochenmitte den Handel am Donnerstag erholt aufnehmen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn lag der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex bei 12 826 Punkten und indizierte für das Börsenbarometer ein Plus von 0,51 Prozent. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag rund 0,5 Prozent höher erwartet.