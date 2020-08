Aktien Frankfurt Ausblick: Dax moderat höher - Konzernzahlen im Fokus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt trauen sich am Mittwoch vorsichtig aufs Parkett. An einem Tag geprägt von der laufenden Berichtssaison der Unternehmen zeichnet sich für den Dax ein solider Start ab: Der X-Dax als Indikator signalisierte eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,33 Prozent auf 12 643 Punkte. Er würde so das schwache Vortagsergebnis in etwa ausgleichen.