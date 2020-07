Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach EU-Einigung über 13200 Punkte erwartet

Nach dem Dax -Sprung über die 13 000 Punkte-Marke am Vortag dürfte der Leitindex am Dienstag weiter kräftig zulegen. Unterstützung kommt von der erwarteten Einigung der EU auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Der Kompromiss im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise wurde nach mehr als viertägigen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen angenommen. Der X-Dax signalisiert rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ein Plus von 1,4 Prozent auf 13 227 Punkte für den Dax. Der EuroStoxx 50 wird ebenfalls mit weiteren Gewinnen erwartet.