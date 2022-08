Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach freundlicher Woche stabil erwartet

Am Ende einer freundlichen Woche dürfte sich der Dax weiter stabil halten. Zugleich geht die Berichtssaison zum ersten Halbjahr allmählich ihrem Ende entgegen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,1 Prozent auf 13 688 Punkte. Das Hoch seit Mitte Juni bei knapp unter 13 800 Punkten aus der Vorwoche bleibt damit in Reichweite. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, wird am Freitag ebenfalls wenig verändert erwartet.