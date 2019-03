Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach jüngstem Rückschlag stabil

Nach den kräftigen Vortagesverlusten dürfte sich der Dax am Donnerstag stabilisieren. Die Signale der US-Notenbank Fed, den Leitzins in diesem Jahr nicht mehr anzuheben, liefern keine grösseren Impulse. Bereits am Vorabend hatte die New Yorker Wall Street nur kurz positiv darauf reagiert, dann aber im Minus geschlossen. In Asien verbuchten die Indizes überwiegend moderate Gewinne. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein kleines Minus von 0,07 Prozent auf 11 595 Punkte. Auch der EuroStoxx 50 wird mit 0,09 Prozent im Minus erwartet.