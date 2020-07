Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nimmt Kurs auf Hoch seit dem Corona-Crash

Laut Analyst David Iusow vom Broker DailyFX folgt der europäische Aktienmarkt damit den positiven Vorzeichen aus Asien und den USA. International stimme die Anleger und Investoren derzeit die Erwartung wieder optimistischer, dass die anlaufende Berichtssaison besser als erwartet ausfallen wird. Die Börsen übergehen damit die sich wieder verschärfende Corona-Lage in den USA, auch wegen zuletzt wieder ermutigender stimmenden Konjunkturdaten.

Erste Eckdaten von Unternehmen nähren derzeit die Hoffnung, dass sich die Corona-Krise nicht so stark auf die Ergebnisse der Unternehmen auswirkt wie zunächst befürchtet. In den vergangenen Tagen hatten hierzulande bereits Konzerne wie BASF , Covestro , die Deutsche Post oder SAP mit ihren Eckdaten positiv überrascht.

Am Wochenende reihte sich der Spezialchemiekonzern Evonik in diese Riege ein, vorbörslich ging es hier für die Papiere um zwei Prozent hoch. Unternehmenschef Christian Kullmann hat in der "Rheinischen Post" ein starkes Signal dafür gegeben, dass die Viruskrise den Spezialchemiekonzern in den vergangenen Monaten nicht so hart getroffen hat wie befürchtet. Dank des Geschäfts mit Zusatzstoffen für Tierfutter oder Hygieneartikel sei das zweite Quartal besser gelaufen, als noch im Mai angekündigt.

Ein weiterer vorbörslicher Gewinner waren die mehr als drei Prozent höheren Papiere von Zalando, die infolge eines positiven Analystenkommentars mit einem weiteren Rekordhoch liebäugeln. Die Deutsche Bank hat die Aktien des Online-Händlers bei einem auf 84 Euro verdoppelten Kursziel zum Kauf empfohlen. Die Plattformstrategie nehme Fahrt auf, schrieb Expertin Nizla Naizer nach einem Analystenwechsel. Den Partner-Programmen werde aktuell noch deutlich zu wenig Wert beigemessen.

(AWP)