Aktien Frankfurt Ausblick: Dax peilt wieder 14 000 Punkte an

Bereits zu Wochenbeginn hatte sich der deutsche Leitindex nach schwachem Start aufgerafft und im Plus geschlossen, weil Schnäppchenjäger die tieferen Kurse zum Einstieg genutzt hatten. Die US-Börsen hatten dabei keine Impulse geliefert, da dort feiertagsbedingt pausiert worden war. Am Dienstag zeichnet sich nun aber für den Dow Jones Industrial aber ein freundlicher Start ab. In Asien gab es zudem teils deutliche Gewinne.

Einen Tag vor dem Machtwechsel in Washington warten die Anleger in Deutschland auf die Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Beschränkungen. Die Menschen müssen sich auf eine Fortsetzung des Lockdowns bis in den Februar einstellen. Beim anstehenden ZEW-Index wird mit einer leichten Aufhellung der Erwartungshaltung gerechnet, aber mit einer Lagebeurteilung geprägt von der angespannten Corona-Situation.

In den USA steht neben weitere Quartalszahlen aus dem Bankensektor eine Rede der designierten US-Finanzministerin und ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Konjunktur- und Währungspolitik auf der Agenda. Laut der Commerzbank wird sie wohl in der Corona-Krise für neue energische Hilfen im grossen Stil werben.

Die Papiere von S&T rückten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast drei Prozent vor. Der IT-Dienstleister sieht sich für 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen über den erst im November erhöhten Zielen. Im neuen Jahr wollen die Österreicher weiter wachsen.

Bei CTS Eventim und Evotec wurden Analysten derweil nach den zuletzt guten Kursentwicklungen vorsichtiger. Die Aktien vorbörslich um 3,1 Prozent beziehungsweise um 1,7 Prozent. Für die Berenberg Bank ging die Kurserholung beim Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS wegen der Impfstoff-Hoffnung etwas zu schnell. Die Aktien wurden auf "Hold" abgestuft; wie auch die Papiere des Biotech-Unternehmens Evotec durch die Deutsche Bank.

Vorbörslich gefragt waren derweil die Aktien des Laserspezialisten LPKF , die auf Tradegate um 2,2 Prozent anzogen. Hier sorgte es laut Händlern für Branchenfantasie, dass das US-Unternehmen Lumentum laut einem Pressebericht in fortgeschrittenen Gesprächen für eine Übernahme des LPKF-Konkurrenten Coherent sein soll. Auch Jenoptik könnte damit bei Anlegern ins Blickfeld rücken.

Eine Übernahme will derweil auch der in Corona-Zeiten von Anlegern als Gewinner gefeierte Softwareanbieter Teamviewer stemmen. Der Anbieter von Fernwartungslösungen kauft mit Xaleon ein Unternehmen, das auf Lösungen zur Kundeninteraktion spezialisiert ist. Die Teamviewer-Aktien bewegten sich vorbörslich aber nicht gross vom Fleck./tih/mis

