Aktien Frankfurt Ausblick: Dax schwingt sich wieder nach oben

Nach seinem moderaten Vortagesverlust zeichnet sich für den Dax am Donnerstag eine festere Eröffnung ab. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,58 Prozent auf 12 332 Punkte. Damit könnte der deutsche Leitindex abermals einen Ausbruch über den Bereich um 12 350 Punkte versuchen, an dem er in den vergangenen Tagen mehrfach abgeprallt war. Der EuroStoxx 50 wird rund 0,7 Prozent höher erwartet.