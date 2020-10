Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil erwartet

Nach den jüngsten Kursgewinnen dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst zurückzuhalten. Einige Stimmungs- und Konjunkturdaten, hierzulande etwa der ZEW-Index, stehen auf der Agenda. Zudem nimmt in den USA die Berichtssaison weiter Fahrt auf.