Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil nach neuem Notpaket der EZB

Nach der Ankündigung eines weiteren Coronavirus-Notpakets durch die Europäischen Zentralbank (EZB) stehen die Signale am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf Stabilisierung. Der X-Dax als Indikator für den Dax deutete knapp eine Stunde vor Handelsbeginn auf einen Stand von 8520 Punkten hin - ein Plus von knapp einem Prozent. Damit drehte die Tendenz im vorbörslichen Handel nach oben. Am frühen Morgen war der Dax noch über fünf Prozent schwächer indiziert worden.