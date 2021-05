Aktien Frankfurt Ausblick: Dax in stabiler Verfassung

Der Dax dürfte sich am Freitag auf seinem wieder erhöhten Niveau behaupten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,13 Prozent auf 15 391 Punkte. Für eine positive Wochenbilanz fehlen ihm nur wenige Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag 0,23 Prozent fester erwartet.