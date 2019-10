Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabilisiert bei 12 000 Punkten erwartet

Nach dem abermaligen Rückschlag am Vortag dürfte der Dax zur Wochenmitte einen weiteren Stabilisierungsversuch starten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte knapp eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,29 Prozent auf 12 005 Punkte. Er würde so wieder die umkämpfte Marke von 12 000 Punkten knapp hinter sich lassen. Auch der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx wurde am Morgen etwas höher erwartet.