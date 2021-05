Aktien Frankfurt Ausblick: Dax startet Erholungsversuch

Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zu einer Erholung ansetzen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Anstieg um 0,59 Prozent auf 15 203 Punkte. Am Vortag war der Leitindex aufgrund anhaltender Inflations- und Währungssorgen kurz unter die 15 000 Punkte abgesackt und hatte letztlich um rund 1,8 Prozent nachgegeben. Am Dienstag hatte er bei 15 538 Punkten noch einen Rekord aufgestellt. Für den EuroStoxx 50 wurde am Donnerstag zuletzt ein Plus von rund 0,6 Prozent erwartet.