Aktien Frankfurt Ausblick: Dax startet weiteren Anlauf auf 12000 Punkte

Nach dem Rückschlag tags zuvor dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung wieder etwas Boden gutmachen und den Dax knapp über die hart umkämpfte Marke von 12 000 Punkten hieven. Positive Impulse kommen dabei von den festeren Börsen in den USA vom Vorabend und Japan am Morgen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenbeginn ein Plus von 0,46 Prozent auf 12 008 Punkte. Für den EuroStoxx 50 deutete sich ein Anstieg von rund 0,4 Prozent an.