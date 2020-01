Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steht trotz Sorgen um Lungenvirus vor Bestmarke

Nach zwei Wochen des Lauerns könnte der Dax am Mittwoch den Sprung über sein bisheriges Hoch von 13 596 Punkten schaffen. Und das trotz der Sorgen um eine Ausbreitung des neuartigen Lungenvirus in China. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein Plus von 0,42 Prozent auf 13 613 Punkte.