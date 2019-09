Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steuert auf seinen achten Gewinntag in Folge zu

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutet rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf ein Plus von 0,17 Prozent auf 12 431 Punkten hin. Seit seinem Augusttief bedeutet dies für den Dax ein Plus von mehr als zehn Prozent. Allein auf die ablaufende Woche bezogene steuert er auf einen Gewinn von knapp 2 Prozent zu. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, dürfte am Freitag zum Handelsstart indes auf der Stelle treten.

Am Donnerstag hatte die EZB mit umfangreichen geldpolitischen Lockerungsmassnahmen die hohen Erwartungen der Investoren erfüllt, was den Dax erstmals wieder seit Ende Juli über 12 400 Punkte trieb. Die Stimmung am Aktienmarkt sei "exzellent", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Doch gerade deshalb sei jetzt Vorsicht angebracht. "Gute Stimmung war in der Vergangenheit schon oft ein guter Kontraindikator. Alles Positive ist in den Kursen jetzt bereits eingepreist", was sie anfällig für Rückschläge mache.

Dass das Bankhaus Metzler die Aktie der Deutschen Bank nun zum Verkauf empfiehlt, könnte den Finanzwert belasten, der bereits am Vortag rund ein Prozent seiner jüngsten Erholungsgewinne abgegeben hatte. Auf Tradegate ging es mit minus 0,4 Prozent nun noch etwas weiter abwärts. Grundsätzlich begrüssen die Metzler-Analysten die jüngst angekündigte umfassende Restrukturierung der Bank. Die Neuausrichtung werde zugleich aber zu einer Zeit gestartet, wo sich auch noch die äusseren Umstände verschlechterten, hiess es.

Der Flughafenbetreiber Fraport legte am Morgen Verkehrszahlen für den Monat August vor, was allerdings kaum bewegen sollte./ck/jha/

(AWP)