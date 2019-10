Aktien Frankfurt Ausblick: Dax über 12 800 Punkte erwartet

Inmitten der angelaufenen Berichtssaison dürfte der Dax am Donnerstag erneut den Sprung über die Hürde von 12 800 Punkten wagen. Gut eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,24 Prozent auf 12 829 Zähler. Bereits am Mittwoch hatte er kurzzeitig wieder bei 12 819 Punkten einen neuen Höchststand seit Juli vergangenen Jahres erreicht. Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat der Dax mittlerweile rund sechseinhalb Prozent gewonnen.