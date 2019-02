Aktien Frankfurt Ausblick: Dax überspringt erneut Hürde von 11 300 Punkten

Der Dax dürfte am Montag wieder die 11 300-Punkte-Marke überspringen und mit moderaten Gewinnen an seinen starken Wochenschluss anknüpfen. Die Vorgaben der Überseebörsen sind positiv, allerdings werden die US-Börsen zum Wochenstart feiertagsbedingt geschlossen bleiben. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,29 Prozent auf 11 333 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem ähnlichen Plus erwartet.