Aktien Frankfurt Ausblick: Dax unter Druck - Corona-Sorgen dominieren wieder

Der Dax kommt in dieser Woche nicht in die Gänge: Am Mittwoch knapp eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,33 Prozent auf 10 676 Punkte. Von der bereits erfolglos getesteten Marke von 11 000 Punkten wird sich das Börsenbarometer damit wohl noch weiter entfernen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ähnlich schwach starten.