Aktien Frankfurt Ausblick: Dax versucht nach Kurseinbruch Stabilisierung

Am deutschen Aktienmarkt ist nach dem Kurseinbruch des Dax zu Wochenbeginn weiter mit einem nervösen Handel zu rechnen. Der X-Dax als Indikator für den hiesigen Leitindex lässt am Dienstag einen Start bei 15 175 Punkten und damit 0,28 Prozent über dem Vortagesschluss erwarten. Am frühen Morgen aber hatte sich noch eine Erholung auf bis zu 15 227 Punkte angedeutet. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ein Plus von 0,4 Prozent ab.