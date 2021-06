Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor robustem Wochenausklang

Der Dax dürfte am Freitag zunächst an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein Plus von 0,21 Prozent auf 15 622 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf würde der Dax seine Gewinne damit auf 1,1 Prozent steigern. Auch der EuroStoxx wird am Freitag etwas höher erwartet.