Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor US-Arbeitsmarktdaten fester erwartet

Starke Vorgaben der US-Börsen vom Vortag dürften dem deutschen Aktienmarkt am Freitag zu einer festeren Eröffnung verhelfen. Allerdings steht am Nachmittag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht an, der den Wochenausgang bestimmen dürfte. Marktbeobachter rechnen mit einem ruhigen Handel, da die Londoner Börse wegen des Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. geschlossen hat. Bereits am Vortag waren die Börsenumsätze dünn, da in London wegen eines Bankenfeiertags nicht gehandelt wurde.