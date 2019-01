Aktien Frankfurt Ausblick: Dax weiter auf Richtungssuche

Der deutsche Aktienmarkt sucht in der laufenden Woche weiter nach einer klaren Richtung: Seit dem Anstieg vom vergangenen Freitag auf sein Jahreshoch hat sich beim Dax wenig getan. Der XDax als vorbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Donnerstag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,40 Prozent auf 11 226 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich am Donnerstag auch ein Plus von 0,4 Prozent an.