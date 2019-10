Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wieder auf dem Weg in Richtung 12 800 Punkte

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag weiter aufwärts gehen. Nach den Hoffnungen über einen geordneten Brexit, steht nun wieder der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 12 772 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls freundlich erwartet.