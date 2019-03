Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wieder über 11500 Punkte erwartet

Der EuroStoxx 50 dürfte am Montag ebenfalls leicht im Plus starten. An der Wall Street hatten sich die Kurse bereits am Freitag nach dem europäischen Handelsende deutlich erholt. Nun folgte an diesem Morgen auch in Asien eine Reaktion auf die jüngste Kursschwäche.

China äusserte sich am Wochenende positiv über den Verlauf der Verhandlungen. Der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, Larry Kudlow, sagte, er halte eine Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit bis April für möglich. Ausserdem rückt auch der Brexit wieder in den Fokus, denn am Dienstag stimmt das britische Parlament erneut über den Austrittsvertrag Grossbritanniens aus der EU ab.

Ansonsten stehen vor allem Konjunkturdaten aus China, den USA und Europa im Blick. Zuletzt hatten weitere Anzeichen für eine Schwäche der Konjunktur die Kauflust der Anleger gedämpft. Nun wiederum dürften die ersten laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die etwas billigeren Kurse bereits wieder zum Einstieg nutzen. "Es gibt zwei Gruppen von Anlegern, die jetzt kaufen", schrieb er. "Die einen sind die Schnäppchenjäger, die anderen sind die, die die bisherige Rally verpasst haben und unbedingt noch in den Markt wollen."

Die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Januar fielen gemischt aus. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag die Produktion des verarbeitenden Gewerbes im Januar um 0,8 Prozent unter der im Vormonat. Analysten hatten indes im Schnitt einen leichten Zuwachs erwartet. Zugleich aber wurde die Entwicklung im Dezember nach oben korrigiert.

Unter den Einzelwerten dürften die Blicke im Dax sich vor allem erneut auf die Banken richten, die vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zwischen 2 und 3 Prozent gewannen, nachdem sie in der Vorwoche wegen des weiter anhaltenden Zinstiefs in Europa deutlich an Wert verloren hatten. Die immer wieder hochkochenden Fusionsspekulationen haben neue Nahrung erhalten: Nach Informationen der "Welt am Sonntag" hat der Vorstand der Deutschen Bank beschlossen, Gespräche mit der Konkurrentin Commerzbank aufzunehmen.

Es habe bereits "inoffizielle Kontakte in sehr kleiner Runde gegeben", berichtet die Zeitung unter Berufung auf Finanzkreise. Diese seien allerdings noch nicht in einem mitteilungspflichtigen Stadium. Sprecher beider Geldhäuser wollten den Bericht am Samstag nicht kommentieren.

Wie erwartet kann sich die Deutsche Post einem Bericht zufolge auf einen womöglich deutlichen Anstieg des Briefporto freuen. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Aktien zuletzt um rund 1 Prozent nach oben. Das Bundeskabinett will am Mittwoch eine neue "Post-Entgeltregulierungsverordnung" verabschieden, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vorab berichtete. Änderungen an dem vom Bundeswirtschaftsministerium vorbereiteten Entwurf habe es in der Ressortabstimmung nicht mehr gegeben.

Das Interesse der Anleger dürfte zudem der Immobilienkonzern LEG auf sich ziehen, dessen Aktien vorbörslich auf Tradegate um rund 3 Prozent stiegen. Er bekommt nach 13 Jahren mit Thomas Hegel an der Spitze einen neuen Unternehmenschef. Der 62-jährige will mit Abschluss der nächsten Hauptversammlung am 29. Mai und damit nach seinem Geburtstag ausscheiden, wie die MDax-Gesellschaft mitteilte. Nachfolger wird der derzeitige Digitalvorstand Lars von Lackum (43). Zudem meldete LEG für 2018 wegen höherer Mieten einen Anstieg des operativen Gewinns aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) und erfüllte damit das selbst gesteckte Jahresziel.

Der Finanzdienstleister Hypoport gab an diesem Morgen Eckzahlen bekannt. Für 2018 meldete er ein beschleunigtes Wachstumstempo und kündigte für 2019 erneut einen Umsatzrekord an. Auf Tradegate stand zuletzt ein kleines Plus zu Buche./ck/zb

