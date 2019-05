Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wieder über 12 000 Punkten erwartet

Der Dax könnte am Freitag einen Teil seiner kräftigen Vortagesverluste wieder wettmachen und die 12 000-Punkte-Marke zurückerobern. Impulsgebende Neuigkeiten zum Handelsstreit oder von Unternehmen gibt es indes keine. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 12 004 Punkte, womit der deutsche Leitindex auf ein Wochenminus von fast 2,5 Prozent zusteuert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte mit einem Plus von 0,3 Prozent in den Freitagshandel starten.